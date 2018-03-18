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101 رحلة لـ"مصر للطيران" تقلع من مطار القاهرة خلال 24 ساعة

الأحد، 18 مارس 2018 09:54 م
101 رحلة لـ"مصر للطيران" تقلع من مطار القاهرة خلال 24 ساعة مطار القاهرة ـ صورة أرشيفية





كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية إقلاع 101 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران، لتنقل جمعيها 9 آلاف و155 راكبًا من مختلف الجنسيات. 
 
وأفاد مصدر ملاحى أن معظم رحلات "مصر للطيران" شهدت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية. 
 
وسيرت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، 33 رحلة داخلية للمطارات والمدن السياحية المصرية، فى إطار خطة الشركة للعمل على تنشيط السياحة من خلال تسيير رحلات إلى كافة المدن والمطارات المصرية.

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