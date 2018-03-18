video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

1 أبريل.. الحكم فى دعوى لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية

الأحد، 18 مارس 2018 12:42 م
1 أبريل.. الحكم فى دعوى لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية القضاء الإدارى - أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية للحكم بجلسة 1 أبريل المقبل.
 
 
واختصمت الدعوى المقامة من عادل صلاح متولى، وحملت رقم 21452 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة وطالبت بوقف نفوذ القرار الصادر من وزير السياحة بشأن تعديل لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية لمدة 3 أشهر.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس اتحاد الغرف السياحية: 50% زيادة فى حجوزات الصيف والشتاء بـ2018

"الغرف السياحية" يستعين بخبراء وتخصصين لمعالجة المياه الجوفية بمبنى الشيخ زايد

"اتحاد الغرف السياحية": التعاقد مع وزارات حكومية لتدريب السائقين بمركز 15 مايو

وزيرة السياحة: تعديل قانون الغرف السياحية لإجراء انتخابات فى أقرب وقت

اتحاد الغرف السياحية يشكل لجانا لسرعة حل مشاكل القطاع

مجلس الدولة

الحوادث

السياحة

الغرف السياحية

القضاء الادارى




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة