​صور.. محافظ الإسماعيلية يكرم المتفوقين بمسابقة العلوم على مستوى الجمهورية







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفال بتكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على المراكز الأولى فى مسابقتى البحث العلمى والعلوم والهندسة " isef "والروبوت على مستوى الجمهورية، والتى أقيمت بكل من مقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، ومركز الإبداع التكنولوجى بالقرية الذكية.

حضر التكريم كل من يحيى عبد الملك وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والعميد وجيه عباس مدير عام الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والإيصالات بالمحافظة، وعاطف صميدة مدير مركزالتطويرالتكنولوجى، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وقد حصل أبناء الإسماعيلية، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، والمركزين الثالث والرابع تشجيعى فى مسابقة البحث العلمى، التى شملت خمس مشروعات مثلت المحافظة من بين 169 مشروعا، كما فاز 10 من المبتكرين فى مسابقة الروبوت من بين 140 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت مراسم الاحتفال التى أقيمت بنادى وشاطئ الفيروز، على ضفاف بحيرة التمساح، تقديم مجموعة من الفقرات الشعرية والغنائية، والاستعراضات لطلاب المدارس وعرض لفنون التنورة.

واختتمت الاحتفالية، بتكريم المحافظ للحاصلين على المراكز الأولى، وعدد من المشرفين والمدربين والإداريين القائمين على التدريب والتنظيم.

وأشاد المحافظ بجهود كل من ساهم فى تحقيق هذا النجاح والتفوق من أبناء المحافظة الذين شرفوا الإسماعيلية، ورفعوا رايتها، متمنيًا للجميع تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.