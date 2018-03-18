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يوتيوب: نهتم بصناعة المحتوى العربى.. ونراهن على الشرق الأوسط بقوة

الأحد، 18 مارس 2018 08:59 ص
يوتيوب: نهتم بصناعة المحتوى العربى.. ونراهن على الشرق الأوسط بقوة روبرت كينكل مدير الأعمال التجارية بيوتيوب





دبى - حازم حسين
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قال روبرت كينكل، رئيس الأعمال التجارية فى يوتيوب، إن منصة يوتيوب العالمية تراهن بقوة على منطقة الشرق الأوسط، لهذا تطلق مساحتها الإبداعية العاشرة عالميا فى المنطقة.

وأضاف «كينكل»، خلال حفل إطلاق منصة يوتيوب الإبداعية فى الشرق الأوسط، المنعقد حاليا فى مدينة دبى للاستوديوهات، أن معدلات نمو المحتوى العربى عبر منصة يوتيوب فى السنوات الأخيرة، دفع المنصة للنظر بشكل مختلف لهذه المساحة الغنية بالأفكار وصناع المحتوى، مشيرا إلى أن مساحة يوتيوب الإبداعية الجديدة فى دبى ستستهدف دعم صناع المحتوى العربى من المنطقة العربية.

روبرت كينكل مدير الأعمال التجارية بيوتيوب (1)

وأكد مدير الأعمال التجارية بيوتيوب، أن المنصة تهتم بالمتابعين وصناع المحتوى من الشباب، وهذه المساحة الإبداعية ستكون بابا مهما لدعم الشباب، وتنمية قدراتهم على صناعة المحتوى والابتكار فيه.

روبرت كينكل مدير الأعمال التجارية بيوتيوب (2)

كان قد انطلق صباح اليوم الأحد، حفل افتتاح أول مساحة إبداعية خاصة بمنصة YouTube الشرق الأوسط، فى مقر مدينة دبى للاستوديوهات بالإمارات.

 

يحضر الفعالية من صناع المحتوى البارزين فى المنطقة، نور ستارز صاحبة القناة الأكبر عربيا عبر يوتيوب بـ6.3 مليون متابع، وعمر ساهى صاحب قناة يبلغ عدد متابعيها 1.3 مليون متابع، وعمر فاروق 1.3 مليون متابع، ومها جعفر 200 ألف متابع.

روبرت كينكل مدير الأعمال التجارية بيوتيوب (3)

ويشارك فى الحفل، ديانا بدار، رئيس شراكات YouTube فى الشرق الأوسط، وديفيد ريبيرت، رئيس مساحات YouTube الإبداعية فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و"روبرت كينكل"، رئيس الأعمال التجارية فى YouTube، وجمال الشريف المدير التنفيذى لمدينة دبى للاستوديوهات، إضافة لعدد من الإعلاميين والصحفيين المهتمين بالتكنولوجيا والثقافة وصناعة المحتوى من عدة دول بالمنطقة.

 


روبرت كينكل مدير الأعمال التجارية بيوتيوب (4)
 


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