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وكيل صحة دمياط يقوم بجولة تفقدية على المستشفيات وبنك الدم

الأحد، 18 مارس 2018 10:49 ص
وكيل صحة دمياط يقوم بجولة تفقدية على المستشفيات وبنك الدم جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بدمياط





دمياط - معتز الشربينى
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قام الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، يرافقه التفتيش المالى والإدارى بجولة تفقدية صباح اليوم، على عدد من المنشات الصحية، حيث قام بالمرور على بنك الدم الإقليمى بمحافظة دمياط، داخل حرم المستشفى التخصصى لمتابعة سير العمل به، كما قام بالمرور على المستشفى التخصصى للاطمئنان على الصيانة التى تمت لخطوط المياه المغذية للمستشفى والاطمئنان على تغذية المياه للمستشفى بشكل جيد.

كما قام بالمرور على مستشفى طوارئ كفر سعد، ويمر على كافة الأقسام ويفحص مؤشرات الأداء وناقش توافر القوى البشرية اللازمة وتوافر المستلزمات، وأكد على الدكتور طارق رخا مدير المستشفى وقيادات المستشفى، على انتظام العمل وتوفير كافة التخصصات الطبية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بالمتابعة الميدانية المستمرة .


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