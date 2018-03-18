وكيل صحة الغربية: استرداد 1,5 مليون جنيه محصلة بالمخالفة من طوابع معونة الشتاء

وكيل صحة الغربية: استرداد 1,5 مليون جنيه محصلة بالمخالفة من طوابع معونة الشتاءالأحد، 18 مارس 2018 09:24 م
الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
كشف الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه أثناء اعتماده لبعض المستندات الخاصة بصرف النسب المستحقة الخاصة بالمكافأة التى تصرف مقابل بيع وتحصيل طوابع معونة الشتاء، الخاصة ببعض الجمعيات الأهلية، تلاحظ بعض المخالفات، فتم تكليف أحد المفتشين بالمديرية بفحص الموضوع، وتبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة أثناء الفحص.
وأحيل الأمر للرقابة الإدارية، التى استعانت بمفتش مالى وإدارى من المديرية، وأحد المختصين من الشئون الاجتماعية، وتبين وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتم استرداد 1.5 مليون جنيه، وعلى إثرها تم استبعاد القائم بعمل مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومسئول المعونة فى ذلك الوقت، وإحالة الواقعة لمباحث الأموال العامة بمعرفة الرقابة الإدارية.
إضافة تعليق
المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا
بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة