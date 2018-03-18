وكيل صحة الغربية: استرداد 1,5 مليون جنيه محصلة بالمخالفة من طوابع معونة الشتاء







الغربية - عادل ضرة

كشف الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه أثناء اعتماده لبعض المستندات الخاصة بصرف النسب المستحقة الخاصة بالمكافأة التى تصرف مقابل بيع وتحصيل طوابع معونة الشتاء، الخاصة ببعض الجمعيات الأهلية، تلاحظ بعض المخالفات، فتم تكليف أحد المفتشين بالمديرية بفحص الموضوع، وتبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة أثناء الفحص.

وأحيل الأمر للرقابة الإدارية، التى استعانت بمفتش مالى وإدارى من المديرية، وأحد المختصين من الشئون الاجتماعية، وتبين وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتم استرداد 1.5 مليون جنيه، وعلى إثرها تم استبعاد القائم بعمل مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومسئول المعونة فى ذلك الوقت، وإحالة الواقعة لمباحث الأموال العامة بمعرفة الرقابة الإدارية.