وكيل تضامن الغربية : تكريم الأمهات المثاليات الخميس المقبل

أكدت تغريد عواره وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة ،من خلال القرعة التى تم اختيارهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ، الخميس القادم في الحفل المقام بديوان عام محافظة الغربية.

وفازت بلقب الأم المثالية الأولى ميرفت عبد الرؤوف سليمان ، منية الهواشات مركز طنطا حاصلة ليسانس آداب ،والتى توفى زوجها منذ 25 عام بعد زواج استمر 9سنوات تاركا لها ثلاثة اولاد بعد صراع مع المرض لمدة أربع سنوات وقد كافحة الأم على الأبناء الثلاث، حتى تخرجت الابنة الأولى من بكالوريوس التربية والابن الأوسط ليسانس حقوق والابن الأصغر بكالوريوس علوم عسكرية

وفازت الأم الثانية فايزة عبد العامة محمد كفر الزيات مغفور ، بلشاى كفر الزيات و التى تزوجت عام 1985 أنجبت طفلة وبعد عامين توفى الزوج وهى حامل فى طفلها الثانى ، وكافحت حتى حصلت الابنة الأولى على ليسانس آداب وحصل الابن الثانى على بكالوريوس الهندسة وقد زودت أبنائها

وفازت الأم الثالثة السيدة نادية ابراهيم حافظ خليفة ، خياطة ، مقيمه بقطور والحاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية ،والتى قد أنجبت ثلاث اولاد تؤام ولدين وبنت وشاء القدر أن تكون مصابة بشلل رباعى وبالرغم من معاناتها وفقها آلله بان يكون ابن حاصل على بكالوريوس الطب والثانى محاسب والإبنة برغم مرضها دبلوم تجارة ،ومع كل ذلك حصلت الأم على دبلوم عام فى التربية 2014 ودبلوم مهنية فى الموارد البشرية 2012.

وفازت الرابعة هدى مصطفى العراقى ، مقيمة بسمنود توفى زوجها تاركا ابن وابنة بالمرحلة الابتدائية ،وقد كافحة الأم حتى تخرجت الابنة من بكالوريوس الهندسة والابن ضابط بالقوات المسلحة ،والخامسة فضيلة سيد احمد سيد احمد من كفر الحمل ، توفى الزوج من عام 1997 تاركا لها ثلاث أبناء الكبير ليسانس حقوق ، والثانية بكالوريوس الطب والثالثة ليسانس شريعة إسلامية ، ومن الفائزه 6 حتى الفائزه 20 تم ارسال خطابات لهم لحضور الاحتفال.