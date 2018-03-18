وكيل "المرشدين السياحيين" نطالب بتقليل نصاب الجمعية العمومية إلى 10%







كتبت آية دعبس

قال أمير العتمة، وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن أهم مطالب النقابة فى الفترة المستقبلية هو تغيير النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية للنقابة، لتصبح 10% من أعداد المسددين للاشتراكات، بدلاً من 50%، مشيرًا إلى أن ذلك سبب أساسى فى عدم انعقاد الجمعية العمومية سوى مرتين فى تاريخ النقابة.

وأوضح العتمة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش الجمعية العمومية العادية لنقابة المرشدين السياحيين، أن الانتخابات تحتاج إلى نصاب قانونى أيضًا، إلا أن انعقادها لا يواجه مشكلة نظرًا لوجود مقرات انتخابية بالنقابات الفرعية، بستة محافظات "الإسكندرية، الجيزة، الغردقة، الأقصر، شرم الشيخ، وأسوان"، والتى تسهل مشاركة الأعضاء بالانتخابات.

وأضاف وكيل نقابة المرشدين السياحيين: "سبق أن أرسلت النقابة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لبحث إمكانية عقد العمومية بنفس طريقة عقد الانتخابات، إلا أن الرد أكد أن قانون النقابة رقم 121 لسنة 1983، واضح فى تلك النقاط ولا يمكن إجراء ذلك، لذا حال انعقاد الجمعية العمومية فى تلك المرة سيتم التصويت على تغيير النصاب، وعقدها من خلال الفيديوكونفيرانس، فى الفرعيات".

وكان وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، قد أعلن تأجيل الجمعية العمومية، والمقرر انعقادها اليوم، لمدة ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانونى لها.