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الأحد، 18 مارس 2018 02:22 م
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وكيل إسكان المنوفية للموظفين: كل صوت انتخابى رصاصة فى صدر المتربصين

الأحد، 18 مارس 2018 02:09 م
وكيل إسكان المنوفية للموظفين: كل صوت انتخابى رصاصة فى صدر المتربصين وكيل إسكان المنوفية أثناء كلمته للعاملين





المنوفية – محمود شاكر
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ألقى اللواء مهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية، اليوم، كلمته للعاملين بالمديرية للتوعية بأهمية المشاركة فى العملية الإنتخابية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الأنتخابات الرئاسية .

وأكد وكيل وزارة الإسكان خلال بيان له، على أهمية النزول للإنتخابات الرئاسية للدفاع عن البلاد، وإفساد كل مؤامرات الخارج التى تستهدف الدولة المصرية، معلنا أن جميع العاملين بالمديرية يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، من أجل مصلحة مصر. 

وناشد وكيل وزارة الإسكان بخروج الجميع للإدلاء بأصواتهم مؤكدا ان كل صوت فى الصندوق الأنتخابى هو رصاصة فى صدر الأعداء من المتربصين لمصر.

 

العاملين يستمعون إلى وكيل الوزارة
العاملين يستمعون إلى وكيل الوزارة

 

توافد العاملين
توافد العاملين

 

توجيهات وكيل الوزارة
توجيهات وكيل الوزارة

 

لقطه جماعية
لقطه جماعية

 

وكيل وزارة الاسكان بالمنوفية يلقى كلمته وسط العاملين (1)
وكيل وزارة الاسكان بالمنوفية يلقى كلمته وسط العاملين

 


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