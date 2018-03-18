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وفد رجال أعمال يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بالسفارة المصرية بالرباط

الأحد، 18 مارس 2018 12:23 م
وفد رجال أعمال يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بالسفارة المصرية بالرباط جانب من التصويت





هانى الحوتى
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أدلى وفد مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية – الذى يضم محمد عادل حسنى رئيس الجمعية، وكريم هيكل عضو مجلس الإدارة، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
 
 
 

وقال المهندس أسامة جنيدى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية  المغربية، إن المصريين بالخارج قدموا صورة مشرفة لمصر، مشيرًا إلى أن المشاركة واجب وطنى ورسالة بأن مصر لديها شعب يعى حجم التحديات، متابعا: "مصممون على استمرار العمل من أجل مستقبل أفضل".

 

وأضاف جنيدى، أن ما شهدناه من إقبال كبير وحرص على المشاركة يعد رسالة قوية للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد من أجل استمرار مسيرة الإصلاح وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية.

 

ودعا عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية  المغربية، الشعب المصرى بالاحتشاد والنزول أمام صناديق الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس الحالى للمشاركة فى الانتخابات للحفاظ على مستحقاتهم الدستورية، مؤكدًا على أن ارتفاع نسبة المشاركة سيمثل دعما شعبيا للقيادة السياسية فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر داخليا وخارجيا.

 

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