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وفدان من المراقبين الدوليين يصلان القرم لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية

الأحد، 18 مارس 2018 01:10 ص
وفدان من المراقبين الدوليين يصلان القرم لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية اقتراع _ صورة أرشيفية





موسكو أ ش أ
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وصل وفدان من المراقبين الدوليين من فرنسا والنرويج إلى (القرم)؛ للمشاركة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية التى تجرى الأحد .

وقال رئيس الوفد الفرنسى جاك مييار - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - "ننوى زيارة جميع مراكز الاقتراع فى شبه جزيرة القرم.. والغرض من هذه الرحلة هو تحقيق الاستقرار فى العلاقات بين روسيا وأوروبا".

من جانبه، أكد رئيس الوفد النرويجى هيندريك ويبر رغبته فى نقل الصورة التى ستجرى بها الانتخابات الرئاسية فى روسيا إلى المواطنين النرويجيين.

يشار إلى أن رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا قالت - فى وقت سابق - إنها تتوقع حضور حوالى 1500 مراقب أجنبى لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية الروسية.

 


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