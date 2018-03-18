وفاة طالب بطلق نارى بالخطأ فى عرس بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

لقى طالب مصرعه إثر إصابته بطلق نارى بعرس بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إخطارا من مستشفى المطرية بوصول إسلام. ع 18سنه، طالب بكلية الحقوق جامعة بنها، مصاب بطلق نارى خرطوش بالرقبة من الناحية اليمنى وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تبين بعد االمنتتقال والفحص أنه حال تواجد المجنى عليه بحفل عرس صديقة المدعو محمد. و، أطلق المدعو فاروق. ت 19سنه، عامل عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجا بحفل العرس أحدث إصابة المجنى عليه عن طريق الخطأ، وفر هاربا.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عباره عن فرد خرطوش محلى الصنع.

وتم التحفظ عليه، وتم تعيين الخدمات الأمنيه اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3349 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.