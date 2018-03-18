وفاة الأنبا انطونيوس أسقف منفلوط بعد صراع مع المرض

وفاة الأنبا انطونيوس أسقف منفلوط بعد صراع مع المرضالأحد، 18 مارس 2018 02:43 م
الأنبا انطونيوس أسقف منفلوط
سارة علام
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توفى الأنبا انطونيوس أسقف منفلوط ، بعد صراع مع المرض، بعدما دخل فى غيبوبة منذ أسابيع.
الأنبا انطونيوس، ولد باسم زكريا فى 31 مايو 1951 فى محافظة قنا، وحصل على شهادة بكالوريوس طب الأسنان عام 1977 من جامعة القاهرة وخدم فى مدينة قنا وضواحيها، ثم دخل إلى دير السريان فى 8 ديسمبر 1980، ويشغل منصب اسقف منفلوط منذ عام 1986
كان البابا تواضروس قد أسند للأنبا يؤانس أسقف أسيوط مهمة الإشراف على كنائس إيبراشية منفلوط القريبة منها بعد تدهور الحالة الصحية للأنبا أنطونيوس.
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