وصول 7500 رأس ماشية حية و2700 طن رخام بميناء بورسعيد







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال تصريحات صحفية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الأحد السفينة VICTORY القادمة من أوروجواى وتحمل الجنسية اللبنانية والتى يبلغ طولها 114 مترا والغاطس 7.5 متر، وذلك لتفريغ 7500 رأس ماشية حية بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو حيث يبلغ طولها 98 مترا والغاطس 5 أمتار لتفريغ 2700 طن من الرخام. وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة تمهيدا لمغادرة الميناء.