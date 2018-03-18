وصول 32 مرحلا من السعودية والأردن لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل







كتب محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 32 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة داخل المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأفاد مصدر بالمطار أن 25 مرحلا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، كما وصل 7 آخرين على متن الطائرة المصرية القادمة من عمان، بصحبة عدد من رجال الأمن.

وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية والأردنية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.