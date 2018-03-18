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وصول و سفر 1872 راكب بموانىء البحر الأحمر و تداول 578 شاحنة

الأحد، 18 مارس 2018 08:57 ص
وصول و سفر 1872 راكب بموانىء البحر الأحمر و تداول 578 شاحنة سفينة حاويات - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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أكد ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا، يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن و هى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس ،وعلى متنهم 203 راكب و 286 شاحنة بضائع و 8 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن و هى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 480 راكب و 134 شاحنة بضائع و 18 شاحنة عفش ركاب و 21 سيارة .

على جانب اخر ، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة ،وعلى متنها 148 راكب و 12 سيارة ،ويشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1041 راكب و تداول 140 شاحنة ،حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة  سينا ،وعلى متنها 165 راكب و 6 براد و 3 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت كما تغادر السفينتين برنسيسة و بريدج و على متنهم 279 راكب و33 براد و 7 تريلا  .  

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج و على متنهم 276 راكب و 10 براد و 4 تريلا ، فيما غادرت    ثلاث سفن و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج و على متنهم 321 راكب و 50 براد و 27 تريلا و 1 سيارة .

 

 


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