وصول وسفر 30 الف راكب بموانىء البحر الأحمر خلال شهر فبراير







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن موانى الهيئة شهدت وصول و سفر 30 الف راكب بموانيها ،خلال شهر فبراير الماضى بنسبة زيادة 3 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى ،وذلك من خلال استقبال 13 ألف راكب و مغادرة 17 الف راكب، وذلك بموانىء سفاجا و نويبع و الغردقة .

حيث شهد ميناء سفاجا وصول و سفر 13 ألف راكب و ذلك من خلال استقبال 7 الاف راكب و مغادرة 6 الاف راكب ، بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 16 الف راكب ،وذلك من خلال استقبال 6 الاف راكب و مغادرة 10 الاف راكب، فيما شهد ميناء الغردقة وصول و سفر 102 راكب .

وأضاف يوسف أن موانىء الهيئة شهدت خلال نفس الفترة وصول و سفر 3 الاف سائح ،وذلك من خلال استقبال 1300 سائح و مغادرة 1700 سائح و وصول و سفر 21 يخت سياحى ،وذلك بموانىء شرم الشيخ و الغردقة و نويبع .