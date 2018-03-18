video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وصول اللواء عبد الرحمن الطويل للمشاركة فى اجتماعات العسكريين الليبيين بمصر

الأحد، 18 مارس 2018 10:23 م
وصول اللواء عبد الرحمن الطويل للمشاركة فى اجتماعات العسكريين الليبيين بمصر اللواء عبد الرحمن الطويل





كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

وصل إلى القاهرة، منذ قليل، رئيس الأركان المكلف من المجلس الرئاسى الليبى اللواء عبد الرحمن الطويل على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى للمشاركة فى اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

ووصل رئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي الفريق عبدالرازق الناظورى، ظهر الأحد، رفقة وفد يضم قيادات أفرع الجيش التابعين للقيادة العامة للجيش الليبى.

 

وتنطلق اجتماعات  العسكريين الليبيين بعد غد الثلاثاء برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط يستقبل على القطرانى ويدعو لاستكمال العملية السياسية فى ليبيا

الصحف الإماراتية: قطر تعبث بأمن ليبيا وتسعى لإدخالها فى حروب مصغرة

إحباط تسلل 9 أشخاص إلى ليبيا عن طريق السلوم

مصر

اخبار مصر

اخبار ليبيا

الناظورى

علد الرحمن الطويل

الجيش الليبى




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة