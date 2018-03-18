وصول اللواء عبد الرحمن الطويل للمشاركة فى اجتماعات العسكريين الليبيين بمصر

كتب أحمد جمعة

وصل إلى القاهرة، منذ قليل، رئيس الأركان المكلف من المجلس الرئاسى الليبى اللواء عبد الرحمن الطويل على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى للمشاركة فى اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

ووصل رئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي الفريق عبدالرازق الناظورى، ظهر الأحد، رفقة وفد يضم قيادات أفرع الجيش التابعين للقيادة العامة للجيش الليبى.

وتنطلق اجتماعات العسكريين الليبيين بعد غد الثلاثاء برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.