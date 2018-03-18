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الأحد، 18 مارس 2018 12:26 م
خالد صلاح
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وزير المالية الفرنسى: الإدارة المصرية لديها إرادة كبيرة للتحول للامركزية

الأحد، 18 مارس 2018 12:26 م
وزير المالية الفرنسى: الإدارة المصرية لديها إرادة كبيرة للتحول للامركزية جانب من المؤتمر





كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز
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أكد ميشيل سابان، وزير المالية الفرنسى، على أن هناك نموذجين لتطبيق اللامركزية منها النموذج التى تطبقه المانيا والتى انشأت بتنوع فيدرالى منذ البداية، أما فرنسا كانت مشابهة لمصر لأنها كانت دولة مركزية وقائمة على الحكم المركزى ولذلك كان لها نموذجا ورؤية فى تنفيذ اللامركزية.

 

وأشار سابان، خلال المؤتمر المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، لدعم وتعزيز التنمية المحلية واللامركزية، إلى أن أهم أمر فى تطبيق اللامركزية وجود إرادة لتمكين كل المسئولين على المستوى المحلى وأن يكون هناك وضوحا لدى القيادة السياسية، لافتا إلى أن الإدارة المصرية كان لديها إرادة كبيرة للتحول إلى اللامركزية.

 

واستعرض ميشيل سابان التجربة الفرنسية فى تطبيق اللامركزية، عقب الثورة الفرنسية، والمعوقات التى واجهتها.

 

كان اللواء أحمد حامد محافظ السويس سؤالا لميشيل سابان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى السابق، عن المحاور التى يصعب تنفيذها عند تطبيق اللامركزية.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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