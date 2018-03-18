وزير الشئون الإسلامية الموريتانى يقيم حفل عشاء على شرف شيخ الأزهر

وزير الشئون الإسلامية الموريتانى يقيم حفل عشاء على شرف شيخ الأزهرالأحد، 18 مارس 2018 01:32 ص
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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أقام وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى بموريتانيا أحمد بن داود حفل عشاء على شرف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بقصر الضيافة، وذلك بحضور السفير المصرى فى موريتانيا ماجد نافع، ووفد الأزهر الشريف، وعدد من كبار علماء موريتانيا وشعرائها الذين تباروا فى نظم الشعر احتفاء بزيارة شيخ الأزهر.
وكان الإمام الأكبر قد وصل فى وقت سابق أمس، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، واستهل زيارته بزيارة المجلس الأعلى للإفتاء والمظالم، ثم زيارة مقر إذاعة موريتانيا وقناة المحظرة برفقة وفد الأزهر الشريف.
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