وزير الزراعة يكلف بإعداد تقرير عن إجراءات مواجهة القرار الروسى بحظر البطاطس







كتب عز النوبى

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قبل التوجه للإمارات للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الدولى السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعى، الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس بالإعلان عن الإجراءات اللازمة لحل مشكلة القرار الروسى بحظر استيراد البطاطس المصرية من منطقتين بجنوب التحرير فى البحيرة ومحافظة المنيا ضمن حزمة من الإجراءات لحماية الصادرات المصرية من البطاطس وتطبيق معايير الصحة النباتية الدولية فى أعمال تصدير واستيراد البطاطس.

يأتى ذلك بينما بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الحجر الزراعى المصرى، تنفيذ عدة إجراءات عاجلة للوقوف على حقيقة اكتشاف سلطات الحجر الزراعى الروسى وجود عفن بنى فى منطقتين للبطاطس الواردة إليها من مصر تحملان كودين أرقام 86.7.03 و45.13,15 من إجمالى 11 منطقة وهى الخالية من العفن البنى وفقا للخريطة المعتمدة من روسيا والاتحاد الأوروبى، وتم وقف الأكواد السابق الإشارة اليها التى تم التصدير منها وعدم زراعتها لمدة 3 سنوات متتالية من المساحات التى التصدير منها، تعقيم التربة وسحب عينات من الأكواد .

وبدأ مشروع العفن البنى فى البطاطس بوزارة الزراعة اليوم الأحد، تشكيل لجان تحقيق موسعة مع مهندسى المشروع، وتشكيل لجنة فنية لفحص ملفات جميع الصادرات المصرية من البطاطس والواردة من المنطقتين، وفحص التربة والمياه والحشائش ومراجعة المحاضر التى تمت لصادرات البطاطس من المنطقتين، ومراجعة ما تم تصديره من شحنات، وإجراءات للتحقيق مع المهندسين الذين قاموا بأخذ العينات من المنطقتين، والتنسيق مع الحجر الزراعى لاستكمال التحقيقات لضمان حماية الصادرات الزراعية المصرية من البطاطس وتحديد مصدر المخالفة التى تسببت فى القرار الروسى بحظر استيراد البطاطس من المنطقتين المذكورتين.

من جانبه أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" استمرار تصدير البطاطس المصرية من المناطق الاخرى الخالية من العفن البنى وفقا للاشتراطات المعنية بقصر التصدير على المناطق الخالية من المرض، موضحا أن قرار روسيا بحظر استيراد البطاطس من مصر يقتصر فقط على الاستيراد من حوضين فقط لزراعة البطاطس الأول فى محافظة المنيا والحوض الثانى فى محافظة البحيرة بعد اكتشاف وجود مرض العفن البنى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات بهما، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة مشروع العفن البنى بإعادة فحص الموقف فى المنطقين للوقوف على أسباب وجود العفن البنى بهما مع استمرار التصدير من باقى المناطق الأخرى الخالية من مرض العفن البنى لحماية الصادرات الزراعية المصرية من البطاطس .

وأضاف العطار، أنه تقرر وقف تصدير أية شحنات من البطاطس الواردة من محافظتى المنيا والبحيرة من الأكواد المذكورين فى القرار الروسى، مشددًا على التزام مصر بتطبيق كافة المعايير والاشتراطات التى تطلبها الدول لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواقها.

يأتى ذلك بينما أكدت مصادر مطلعة أن القرار الروسى اقتصر على حظر الاستيراد من كودين للبطاطس فى جنوب التحرير والمنيا بمساحة تصل إلى 900 فدان، من إجمالى 555 ألف فدان هى إجمالى المساحات المسموح بتصدير البطاطس منها إلى الخارج والخالية من مرض العفن البنى وفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.