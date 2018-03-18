وزير الزراعة يشارك فى المؤتمر الدولى السادس لنخيل التمر بالإمارات







كتب عز النوبى

يشارك الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى فعاليات المؤتمر الدولى السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعى، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجارى، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته أكد وزير الزراعة، أهمية هذا المؤتمر، الذى يشارك فيه ممثلو أكثر من 40 دولة، فضلاً عن عدد من الجهات الدولية والاقليمية المعنية بالزراعة والغذاء، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا المؤتمر استعراض التجربة المصرية للنهوض بزراعات النخيل وقطاع التمور ككل.

وأشار البنا إلى أنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر، الذى يعقد تحت شعار: "استشراف مستقبل زراعة النخيل وصناعة التمور"، مناقشة ما يزيد على 181 بحث علمى ى مجال النخيل وانتاج التمور، من بينها 102 ورقة علمية و79 ملصقاً علمياً لباحثين يمثلون 40 دولة حول العالم.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والاطلاع على التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع على مستوى المنطقة العربية، لافتاً الى ان مشاركة مصر في هذا المؤتمر يأتي في إطار العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط بين مصر ودولة الامارات، وخاصة في مجال تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع الزراعى، خاصة فى مجال نخيل التمر الذى تتبناه جائزة خليفة الدولية، للارتقاء بهذا القطاع على المستوى العربى زراعة وإنتاجاً وتسويقاً.

ومن المقرر أن يتم على هامش المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى فى دورتها العاشرة، من الباحثين والمزارعين والمبتكرين والمبدعين والمهتمين بهذا المجال.