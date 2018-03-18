وزير الخارجية يتلقى غدا وفد الصندوق اليهودى المتحد بأمريكا

وزير الخارجية يتلقى غدا وفد الصندوق اليهودى المتحد بأمريكاالأحد، 18 مارس 2018 10:35 م
وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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يلتقي سامح شكرى وزيـر الخارجية، غداً الاثنين بإحدى فنادق القاهرة مع وفد الصندوق اليهودى المتحد من الولايات المتحدة الأمريكية.
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