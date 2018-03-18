وزير الخارجية الإماراتى يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي







كتبت رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتى، بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام شملت أسوان والقاهرة، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نقل للرئيس تحيات الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربًا عن اعتزاز الإمارات بما يربطها بمصر من علاقات استراتيجية متميزة على كافة الأصعدة، ومواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيس السيسي خلال اللقاء بخصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما تمثله من نموذج للتعاون الاستراتيجى البناء بين الدول العربية، مؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات بين الدولتين الشقيقتين على جميع المستويات.

وأكد الرئيس أهمية الاستمرار فى التباحث بين الجانبين بشأن الملفات الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وأفضل السُبل للتعامل معها وتسويتها بما يُنهى المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويحفظ وحدة تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.