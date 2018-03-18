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وزير التنمية المحلية: الـ 4 سنوات الماضية شهدت توسعات عملاقة بالبنية التحتية

الأحد، 18 مارس 2018 12:14 م
وزير التنمية المحلية: الـ 4 سنوات الماضية شهدت توسعات عملاقة بالبنية التحتية اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية





كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز
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قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن الإدارة السياسية واضحة فى تنمية المجتمع بمشروعات البنية التحتية خلال الـ 4 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر تسعى لإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة على المستوى القومى.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تعزيز التنميه المحلية واللامركزية فى مصر المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أنه حضر العديد من الجلسات والمناقشات والورش منذ عام 2008 فى طرح اللامركزية فى المحليات مشيرا إلى أن ندوة اليوم على نمط آخر على المسار الصحيح والتطبيق السريع.

وأضاف وزير التنمية، أن الدستور نص على تنفيذ اللامركزية بتمكين المجالس المحلية وتنفيذ برامج التنمية المشروعات التنموية لافتا إلى أنه الحكومة كامله عملت على وضع قانون الإدارة المحلية الذى يتم إقراره بعد الإنتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات المجالس المحلية  قائلا " مجالس المحليات لها دور كبير فى تنفيذ التنمية ".

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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