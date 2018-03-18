video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 10:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية: الرئيس يسعى لتحقيق التنمية وإحداث التطوير بمختلف المجالات

الأحد، 18 مارس 2018 10:29 ص
وزير التنمية المحلية: الرئيس يسعى لتحقيق التنمية وإحداث التطوير بمختلف المجالات اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

بدأت منذ قليل، الجلسة الأولى، فى المؤتمر الدولى الأول لتعزيز التنمية المحلية واللامركزية فى مصر، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية.

وقال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن الدولة فى هذه المرحلة، تسعى إلى إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لتحقيق رؤية خطة تنمية 2030، لذلك لابد من وجود تطورات مماثلة على المستوى العملى، ولابد من وضع نظام متكامل لتحقيق المشاركة الشعبية قى تحقيق خكة التنمية، وتحقيق أفضل خدمات ممكنة على المستوى العملى.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الكلمة الافتتاحية بالجلسة، أن الدستور حدد فصل كامل يلزم الدولة أن تكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما كفل الدستور تحديد نسبة كاملة وثابتة لفئات بعينها كالشباب والمرأة، موضحا أن ذلك ظهر من خلال مشاركتهم فى إعداد قانون المحليات، والذى تم الإنتهاء منه وتبقى الموافقة عليه من قبل البرلمان.

وأوضح الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى إلى تحقيق التنمية وإحداث التطوير فى مختلف المجالات وتحقيق مستقبل أفضل، ونريد أن نشاركه فى هذا الأمر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية: المصريون يحتفلون بالذكرى الـ29 لعودة طابا لسيادة مصر

التنمية المحلية

اللامركزية

2030

التنمية الاقتصادية




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة