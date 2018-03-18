وزير التنمية المحلية الأسبق: القيادة السياسية أعطت صلاحيات كبيرة للمحافظين







كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

أكد اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن القيادة السياسية أعطت صلاحيات كبيرة للمحافظين، مشيرا إلى أنه بتطوير التنمية المحلية نستطيع حل 80% من مشاكلنا.

وأضاف النعمانى خلال كلمته فى مؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية فى مصر المقام اليوم فى أحد فنادق القاهرة، أن مسألة اللامركزية لم تعد سؤال بل أصبح السؤال كيف يتم تطبيقها، وفقا لما يتناسب مع المناخ الموجود فى الدولة.

وأشار النعمانى إلى وجود محافظين نشهد لهم بالعديد من الإنجازات فى مصر، علي الرغم من غياب الإطار التشريعى المتمثل فى قانون الإدارة المحلية، الذى سيكتمل بعد إصدار القانون، مؤكدا أن اللامركزية تعنى تمكين المجتمعات للارتقاء بها.