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وزير التموين يستعرض الفرص الاستثمارية لإقامة أسواق كبرى ومناطق لوجستية

الأحد، 18 مارس 2018 11:39 ص
وزير التموين يستعرض الفرص الاستثمارية لإقامة أسواق كبرى ومناطق لوجستية وزير التموين يسعرض الفرص الاستثمارية





كتب مدحت وهبة
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اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، بعدد من المستثمرين فى مجال إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية والأسواق الكبرى فى لاستعراض الخطة الاستثمارية  لوزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية للتوسع فى إقامة المناطق اللوجستية الكبرى وتنظيم قطاع التجارة الداخلية فى القاهرة الكبرى والمحافظات.

حضر الاجتماع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء دكتور علاء فهمى، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى ، ورئيس مجموعة شركات السويدى إلكتريك أحمد السويدى، رئيس قطاع التطوير بالشركة نادية حمزة، و الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة ماجد الفطيم الدكتور هيرفيه ماجديه ، ومدير كارفور مصر جان لوك، ومديرعام التوسعات بكارفور مصر محمد حسن.

 وقال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة  لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات امنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.

 وأكد الوزير أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوى، الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.

وأوضح المصيلحى أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء هذه المشروعات الكبرى.


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وزير التموين

الفرص الإستثمارية

الأسواق الكبرى

المناطق اللوجستية




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