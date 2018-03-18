وزير التعليم العالى يصدر عدة قرارات وزارية بالمعاهد الصناعية والهندسية







كتب وائل ربيعى

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عدة قرارات وزارية بالمعاهد الصناعية والهندسية، وتشمل إعارة الدكتور عزت عبد المنعم مرغنى إبراهيم، عميدًا للمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالإقصر، وتجديد ندب الدكتور أحمد زكى بدر، ندباً كلياً للإشراف على أكاديمية أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، وتجديد إعارة الدكتور علم الدين محمد بسطويسى، عميدًا للمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

وفيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بالمعاهد الصناعية والهندسية، فقد أصدر الوزير قرارات بتعيين (11) وكيلًا، و (10) أستاذاً، و (15) أستاذاً مساعداً، و (58) مدرساً، و(30) مدرساً مساعداً، بالإضافة إلى (65) معيداً.