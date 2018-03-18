وزير التعليم العالى يصدر عدة قرارات وزارية بالمعاهد الصناعية والهندسية

وزير التعليم العالى يصدر عدة قرارات وزارية بالمعاهد الصناعية والهندسيةالأحد، 18 مارس 2018 11:46 ص
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عدة قرارات وزارية بالمعاهد الصناعية والهندسية، وتشمل إعارة الدكتور عزت عبد المنعم مرغنى إبراهيم، عميدًا للمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالإقصر، وتجديد ندب الدكتور أحمد زكى بدر، ندباً كلياً للإشراف على أكاديمية أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، وتجديد إعارة الدكتور علم الدين محمد بسطويسى، عميدًا للمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.
وفيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بالمعاهد الصناعية والهندسية، فقد أصدر الوزير قرارات بتعيين (11) وكيلًا، و (10) أستاذاً، و (15) أستاذاً مساعداً، و (58) مدرساً، و(30) مدرساً مساعداً، بالإضافة إلى (65) معيداً.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة