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وزير التجارة يقرر تشكيل مجلس الأعمال المصرى البرتغالى برئاسة أبو العنيين

الأحد، 18 مارس 2018 11:10 ص
وزير التجارة يقرر تشكيل مجلس الأعمال المصرى البرتغالى برئاسة أبو العنيين طارق قابيل





كتب إسلام سعيد
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قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البرتغالى برئاسة محمد أبو العنيين ولمدة 3 سنوات من نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
 
 
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد،  التشكيل الجديد للمجلس ليضم كلاً من المهندس أشرف أنطون يسى، والمهندس محمود سرج، والمهندس محمد القليوبي، والمهندس محمد غزال، وأيمن نصار، والمهندس محمد عبادي، والمهندس جمال عفيفى.
 
 
كما تضمن التشكيل كلا من الدكتور علاء الدين عز، الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعمرو السجيني، ومحمد الجمل، وأحمد أنور، وعبدالرحمن، ووليد عصفور، وفادي نسيم.
 
 
وكلف طارق قابيل، الجانب المصرى لمجلس الأعمال بإعداد تقريرا دوريا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه متضمنا ما فعله المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علي وزير التجارة للاعتماد.
 

 


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