وزير التجارة يغادر إلى بلجيكا للمشاركة باجتماع منظمة الاتحاد من أجل المتوسط







كتب - إسلام سعيد

غادر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ،القاهرة، متوجها للعاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة فى الاجتماع الـ 10 لوزراء تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، بعد توقف دام نحو 8 سنوات.

يستهدف الاجتماع، متابعة وتفعيل مبادرات التعاون بين دول منطقة اليورومتوسطى، والتى تضم 43 دولة منها 28 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبى، و15 دولة بجنوب البحر المتوسط، وشرق الاتحاد الأوروبى.

وقال الوزير، إن الاجتماع العاشر يناقش عدد من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالتعاون اليورومتوسطى تتضمن دعم التعاون التجاري بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبى، من خلال استكمال المباحثات الهادفة لتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة الحالية، وبحث توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة شاملة، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا دعم التعاون التجاري البيني لدول جنوب المتوسط، من خلال توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية أغادير، وتوسيع مجالاتها لتشمل تحرير التجارة فى الخدمات ومواءمة المواصفات القياسية.

وأضاف الوزير أن الاجتماع الـ 10 لوزراء تجارة دول الاتحاد اليورومتوسطى سيتناول تحديث معاهدة قواعد المنشأ اليورو متوسطية ومساعدة دول جنوب المتوسط على مواءمة تشريعاتها الصناعية مع التشريعات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية من خلال اتفاقيات المواءمة وتقييم المطابقة للسلع الصناعية ACAA مشيرا الى انه سيتم أيضا بحث إطلاق آلية لتسهيل التجارة والاستثمار اليورومتوسطي والتي تشمل تدشين موقع إلكتروني يتيح إحصاءات التجارة والتعريفات الجمركية المطبقة وتنفيذ خطة عمل التعاون القطاعي في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والسلع البيئية و صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح قابيل أن الاجتماع سيتناول أيضا خطة عمل لتعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وبناء القدرات المؤسسية لدول جنوب المتوسط وكذلك الارتقاء بمعايير الصحة والصحة النباتية من خلال تبادل وجهات النظر بشأن هذه المعايير وتقديم الدعم الفني لتطبيقها.

ومن المقرر ان يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من مسئولى الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط تتضمن لقاء مع سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي.