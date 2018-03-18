وزير البترول يلتقى رئيسى شركة باور تشاينا للطاقة وميثانكس العالمية







كتب - أحمد أبو حجر

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى لقاءين منفصلين مع رئيسا شركة باور تشاينا للطاقة وشركة ميثانكس العالمية.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركات العالمية بالعمل فى الأنشطة المختلفة للبترول والغاز والبتروكيماويات وفى ضوء التطورات الإيجابية التى شهدها قطاع البترول فى مصر وانعكاسا للاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر.

وأشار وزير البترول، إلى أنه بحث مع جوجوونى رئيس شركة باور تشاينا للطاقة المتخصصة فى مجال البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الموارد المائية الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول أمام الشركة خاصة فى مشروعات البتروكيماويات .

ومن جانبه استعرض رئيس باورتشاينا مجالات عملها والمشروعات التى نفذتها على المستوى العالمى وداخل مصر والتى تضمنت محطة كهرباء بنها وشمال الجيزة، وأكد رغبة شركته فى التوسع فى أنشطتها فى مصر خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول .

وعلى جانب آخر بحث الملا مع رئيس شركة ميثانكس العالمية براد بويد بحضور رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات خطط الشركة لتوسيع نشاطها فى مصر من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 1.3 مليون طن من الميثانول بإضافة خط إنتاج جديد ولاسيما وأن البنية الأساسية متاحة خاصة مع توافر الغاز الطبيعى الذى يعد المادة الخام لإنتاج الشركة التى يغطى إنتاجها السوق المحلى وتصدير الفائض وكما هو معروف تبلغ حصة قطاع البترول فى شركة ميثانكس نسبة 33% وأبيكورب 17% وميثانكس النسبة الباقية .