وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة "إيبروم" لعام 2017







كتب : أحمد أبوحجر

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار فى رفع كفاءة تشغيل وصيانة مشروعات تكرير وتصنيع البترول والبتروكيماويات والغاز، وتقديم الدعم الفنى باستخدام أحدث التقنيات وبأفضل الكوادر المدربة لهذه المشروعات، لتساهم إيجابياً فى زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية، مع العمل على توفير أعلى درجات الأمان والسلامة والصحة المهنية وتنفيذ أعمال الصيانة المستمرة وإعداد وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة ، وذلك بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية المنشودة من المشروعات والتوسعات الجديدة التى بدأ قطاع البترول بتنفيذها فى مجالات التكرير وتصنيع البترول والبتروكيماويات .

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول، للجمعية العامة للشركة المصرية، لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) لاعتماد نتائج أعمال عام 2017 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمحاسب محمود حنفى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

من جانبه، استعرض المهندس أمجد الأحمدى رئيس شركة إيبروم، أهم نتائج الأعمال والمشروعات التى نفذتها خلال عام 2017 ، حيث نجحت الشركة فى تطوير أداء ورفع كفاءات مختلف الواحدات الإنتاجية بمعمل ميدور، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى فى مشروعات التوسعات الجديدة بميدور، كما ساهمت الشركة فى تحقيق أعلى معدلات الأداء لزيادة الإنتاج، والحفاظ على الأصول والمعدات فى شركتى المصرية لإنتاج البنزين الخطى "إيلاب"، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك ".

وأضاف أن الشركة تقوم أيضاً بتقديم الدعم الفنى لمشروع الشركة المصرية للتكرير الجارى تنفيذه بمسطرد، هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بإدارة الأرصفة البحرية في مينائى الدخيلة والإسكندرية، وذلك للقيام بعمليات شحن وتفريغ الناقلات بالمنتجات البترولية المختلفة، كما تقوم الشركة بتقديم الدعم والخدمات الفنية لشركات داخل وخارج القطاع كشركات أسود الكربون وسيدى كريرى لإنتاج الكهرباء وشيفرون وسونكر وإيثيدكو وخالدة والإسكندرية والعامرية للبترول والمصرية للأسمدة وبترول أبوقير وأسيوط لتكرير البترول والسويس لتصنيع البترول.

وأوضح رئيس شركة إيبروم، أن الشركة تلقت عرضين لتشغيل حقل إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعى بحقل سيبا بالعراق، بالشراكة مع شركة صان مصر، والعرض الآخر، لتشغيل وصيانة وحدات معالجة المياة الصناعية لحقل الزور بالكويت، كما قامت الشركة بتوقيع عدة اتفاقيات تفاهم وتعاون فنى مع بعض الشركات العالمية المتخصصة فى المجالات البترولية المختلفة لتعزيز التعاون والتكامل الفنى.