وزير البترول: طرح أسهم 11 شركة تابعة للقطاع فى البورصة بنسبة من 15 إلى 30%







كتب أيمن رمضان

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة ستطرح أسهم 11 شركة تابعة لقطاع البترول فى البورصة خلال الفترة المقبلة بنسب متفاوته تتراوح من 15 إلى 30 % ، مشيراً إلى أن هذا الطرح يعود للنجاح الذى حققته هذه الشركات.

وأضاف "الملا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية "CBC"، أن طرح أسهم الشركات التابعة للقطاع فى البورصة المصرية يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين، لافتاً إلى أنه تم تحديد النسبة التى سيتم طرحها من شركة إنبى وهى 24%، وتابع:"هذه الشركة مملوكة بالكامل للدولة ولكن فى بعض الشركات التى سيتم طرح أسهمها تختلف نسبة ملكيتنا فيها نظراً لوجود شركاء آخرين".