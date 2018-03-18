وزير الإسكان: طرح 68 مشروعاً خدمياً بالإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة







كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجرى تنفيذ وطرح 68 مشروعاً خدمياً مختلفاً، لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، موضحاً أن وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة تتوزع على منطقتين، وهما (ابني بيتك 6 - 800 فدان).

وقال المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، و3 حضانات، و5 وحدات صحية، و9 أسواق تجارية، و9 مساجد وكنائس، ويجرى تنفيذ 4 مدارس، و3 حضانات، و3 وحدات صحية، و3 أسواق تجارية، ومسجد وكنيسة، و3 ملاعب.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة: يجرى طرح تنفيذ 6 مدارس، وحضانة، ووحدة صحية، وسوق تجارية، و3 مساجد وكنائس، و4 ملاعب، بينما يجرى الإعداد لطرح تنفيذ 3 ملاعب، ومبنيين للخدمات العامة.