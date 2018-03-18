وزير إسكان سلطنة عمان يجرى جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة







كتب أحمد حسن

يزور القاهرة حالياً وزير إسكان سلطنة عمان، الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، على رأس وفد كبير، فى إطار التعاون المشترك مع وزارة الإسكان المصرية، وتبادل الخبرات المختلفة.

وحضر وزير إسكان سلطنة عمان، صباح اليوم، مراسم وضع حجر أساس منطقة الأعمال المركزية، ثم قام بعدها بجولة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبصحبته المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، والمهندس كمال بهجات، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، إنه تم إجراء جولة للوزير العمانى، والوفد المرافق له بالحى السكنى (R 3)، والذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، ويضم نحو 25 ألف وحدة سكنية، بخدماتها المختلفة، وأبدى الوزير سعادته بهذا الإنجاز المصرى، الذى تحقق فى فترة وجيزة.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم أيضًا زيارة الحى الحكومى، وتفقد الأعمال الجارية لتنفيذ مبانى الوزارات، والتى تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحجم أعمال ضخم، وإنجاز فى معدلات التنفيذ.

كما تم شرح ما تقوم به وزارة الإسكان من أعمال توصيل المرافق للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة بوجه عام.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير العمانى، والوفد المرافق له، سيقوم بزيارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدًا، كما سيقوم بجولة بمدينتى الشيخ زايد، و6 أكتوبر، بينما يزور بعد غدٍ هيئة التخطيط العمرانى، ومدينة القاهرة الجديدة.