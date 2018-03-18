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وزيرة كورية جنوبية: زعيم كوريا الشمالية يدرس الوضع بعد موافقة ترامب على لقائه

الأحد، 18 مارس 2018 07:07 م
وزيرة كورية جنوبية: زعيم كوريا الشمالية يدرس الوضع بعد موافقة ترامب على لقائه كيم جونج اون الزعيم الكورى الشمالى





واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كونغ-وا فى مقابلة بثت الاحد فى الولايات المتحدة ان الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون "يدرس الوضع" بعدما وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على اجراء لقاء تاريخى معه.

وقالت الوزيرة لشبكة سى بى اس الاميركية "نعتقد ان الزعيم الكورى الشمالى يدرس الوضع"، مضيفة "اننا نمنحه الوقت الذى قد يحتاج اليه للادلاء بموقف علني".

ولم يجر اى لقاء مباشر بين واشنطن وبيونج يانج، كما لم يتم تحديد مكان او موعد هذا الاجتماع الذى سيركز على مستقبل البرنامج النووى الكورى الشمالى بعد اشهر من التصعيد.

واختتمت السبت فى ستوكهولم مشاورات بين مسؤولين فى كوريا الشمالية وآخرين فى السويد التى تمثل المصالح الاميركية فى بيونغ يانغ من دون اعلان تقدم ملموس على صعيد اللقاء بين كيم وترامب، لكن الوزيرة الكورية الجنوبية اوضحت انه تمت اقامة "قناة اتصال"، وتابعت "انا واثقة اذن بان هناك تبادلا للرسائل".

 


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وزيرة كورية جنوبية

زعيم كوريا الشمالية

ترامب

لقاء ترامب وكيم كونج أون




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