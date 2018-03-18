وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: كيم كونج أون وعد بنزع السلاح النووى

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: كيم كونج أون وعد بنزع السلاح النووىالأحد، 18 مارس 2018 11:16 م
كانج كيونج-وا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية
واشنطن أ ش أ
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قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا، الأحد، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قطع وعدًا بالالتزام بنزع السلاح النووى.
وأضافت "كيونج-وا"، خلال حوار مع شبكة " سى بى إس" الأمريكية، أن لهذه الوعود أهمية كبيرة حيث إنها المرة الأولى التى تأتى فيها تلك التصريحات مباشرة من زعيم كوريا الشمالية.
وأشارت "كيونج-وا" إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونج يانج، مؤكدة أن كوريا الشمالية لديها الآن قدرة محدودة للغاية على الانخراط اقتصاديًا مع العالم الخارجى مما يعنى أنها لديها وسائل قليلة للغاية لتحسين معيشة الشعب.
وتأتى تصريحات كيونج-وا بعدما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق من الشهر الجارى أنه وافق على مقابلة كيم للتحدث بخصوص برنامج بيونج يانج النووي.
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