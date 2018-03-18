وزارة الخارجية تنشر صور ناخبين مشاركين بالانتخابات الرئاسية بالأردن

وزارة الخارجية تنشر صور ناخبين مشاركين بالانتخابات الرئاسية بالأردنالأحد، 18 مارس 2018 08:36 م
ناخبون مصريون بالخارج
كتب أحمد جودة
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نشرت وزارة الخارجية، صورًا لمشاركة المواطنين المصريين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 فى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لليوم الثالث على التوالى.
وزارة الخارجية
وحرص الناخبون على التقاط الصور التذكارية أمام مقر السفارة المصرية بالممكلة الأردنية الهاشمية عقب الإدلاء بأصواتهم.
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة 16 مارس، وحتى اليوم الأحد 18 من الشهر نفسه.
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