هشام الدميرى يوصى بإعادة هيكلة تنشيط السياحة وإطلاق حملة توعية

ميرفت رشاد

أوصى هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى آخر اجتماع له كرئيس للهيئة، قيادات الهيئة بالاستمرار فى العمل على إعادة الهيكلة، مؤكدًا على أنه لا سبيل لتحقيق الطفرة المنشودة فى عمل الهيئة سوى بإعادة الهيكلة وتطوير آليات العمل بها، حيث أن الهيئة منشأة تسويقية، لكنها تخضع للعديد من الضوابط البيروقراطية التى تعيق سير العمل وتضيع العديد من الفرص، مشيرًا إلى أهمية تعديل والاهتمام بمنظومة التدريب الخاصة بالعاملين للارتقاء بالعامل البشرى ليتواكب مع التغيرات وآليات الترويج التى استجدت على نظم التسويق فى العالم.

وأشار الميرى، فى بيان صحفى إلى أهمية تفعيل حملة التوعية، التى كان من المقرر أن تقوم بها الهيئة فى 2018، والتى تهدف رفع الوعى السياحى لدى المواطنين وتوعيتهم بكيفية التعامل مع السائح وأهمية السياحة للدخل القومى، وذلك لتعظيم تجربة السائح خلال زيارته للمقاصد السياحية المصرية.

وأضاف الدميرى، فى كلمته متمنيا كل النجاح والتوفيق الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وأنه على الرغم من وجود العديد من المعوقات والعقبات والمشاكل الإدارية، إلا أن فريق العمل تمكن من المضى قدما وتحقيق العديد من الإنجازات خلال العامين السابقين مما أنعكس بالإيجاب على المؤشرات السياحية خلال عام 2017، مما يبشر بعودة مصر إلى مكانتها فى مصاف الدول السياحية الرائدة فى المنطقة خلال العام الحالى والقادم.

وقال الدميرى، إنه نقل توصياته الخاصة بتطوير العمل بالهيئة وبقطاعاتها المختلفة لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فى لقائه معها، متمنيا لها النجاح والتوفيق فى المسئولية الكبيرة التى تولتها.

وحضر الاجتماع كل من سامى محمود رئيس الهيئة السابق، ورؤساء القطاعات ومديرى العموم بها، تقدم هشام الدميرى بالشكر والتقدير لكل قيادات الهيئة الحاليين والسابقين ولمجلس إدارتها على المجهود المبذول والدعم الذى قدموه خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، وقال خلال الاجتماع أنه يتقدم بخالص الشكر يحيى راشد وزير السياحة السابق.

كما قام الدميرى بالمرور على موظفى الهيئة، وتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير، وأوصاهم بالتكاتف والتعاون مع القيادات الجديدة، ومواكبة التغيير وتقبل الأفكار المطروحة.

كما تقدم الدميرى بالشكر لشركة الدعاية المسئولة عن الحملة الترويجية الدولية لمصرJWT، وأشار إلى أن الحملة الدعائية الدولية التى قامت بها الشركة بالتعاون مع الهيئة، كانت إحدى عوامل النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية وكان لها اثرا كبيرا فى تحسين الصورة الذهنية لمصر مما كان له مردودا كبيرا على تحسن مؤشرات الحركة السياحية خلال 2017.

وأكد الدميرى، على أهمية التعاون المستمر مع المستثمرين والقطاع الخاص وكشركاء أساسيين للنجاح، مثمنا جهودهم المستمرة فى استعادة مصر لمكانتها السياحية.

جدير بالذكر أن الدميرى كان قد تقدم باستقالته من رئاسة الهيئة المصرية للتنشيط السياحى للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اعتبارا من الأول من أبريل متمنيا لها وللقطاع بأكمله دوام النجاح والتوفيق.