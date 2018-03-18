نيوزويك: أفغانى يتلقى تهديدات بالقتل بعد تسمية طفله دونالد ترامب

نيوزويك: أفغانى يتلقى تهديدات بالقتل بعد تسمية طفله دونالد ترامبالأحد، 18 مارس 2018 03:37 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن أفغانيا تلقى تهديدات بالقتل لتسميته ابنه باسم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وقال سيد أسد الله بويا الذى يعيش فى أفغانستان، فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن البعض على مواقع السوشيال ميديا هددوا بقتله لتسميته ابنه على اسم شخص كافر. وقال كثيرون آخرون أنه وضع حياة ابنه فى خطر بتسميته باسم ترامب، وقال بويا إنه لم يكن يعرف فى البداية أن الشعب الأفغانى سيكون شديد الحساسية إزاء هذا الاسم.
وقد ولد دونالد فى إقليم دياكوندى فى وسط أفغانستان قبل أشهر قليلة من انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا عام 2016. وولد الطفل فى مزرعة والدى وأجداد بوسا حيث يقوم بزراعة القمح والذرة واللوز.
وسمى الوالد البالغ من العمر 28 عاما ولده على اسم الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بعدما قرأ كتب بالفارسية عن المشورة فى البيزنس منها كتاب "ترامب كيف تصبح غنيا" والذى نشر عام 2004 وشارك فى تأليفه ميرديث كلفير.
وقال الرجل إنه قام بالبحث كثيرا عنه وتحمس لاختيار اسمه لابنه. ويأمل بويا أن يكون ابنه ناجحا مثل ترامب، مضيفا أن صور الرئيس الأمريكى تجعل الطفل سعيدا.
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