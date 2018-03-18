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نيللى كريم من سجن النساء: عاملوا السجينات بالرحمة وخففوا العبء النفسى عنهن

الأحد، 18 مارس 2018 03:02 م
نيللى كريم من سجن النساء: عاملوا السجينات بالرحمة وخففوا العبء النفسى عنهن محرر اليوم السابع مع الفنانة نيلى كريم





كتب ــ محمود عبد الراضى
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قالت الفنانة الكبيرة نيللى كريم، خلال حفل وزارة الداخلية بعيد الأم بسجن النساء، "تحية للأمهات المصرية فى أعيادها، تحية لأمهاتنا العظيمات اللاتى تحملن الكثير.
 
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب علينا جميعاً أن نخفف العبء النفسى عن السجينات، موضحة، "لا أحد يعرف ظروف السجينات وأسباب الجرائم، وهن الآن يقضين العقوبة لذا يجب أن نكون رحماء بهن".
 
أقامت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حفلا للأمهات المحبوسات داخل سجن النساء في القناطر الخيرية، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأم.
وحرصت مصلحة السجون، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، على تقديم الهدايا للسجينات، والسماح لأطفالهن بزيارتهن داخل السجن، وقدمت المصلحة عدداً من الأغانى الوطنية، والأغانى المرتبطة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، والتي تفاعلت معها السجينات.

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سجن النساء

سجن القناطر

عيد الام

الاحتفال بعيد الام




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