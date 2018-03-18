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نيجيريا تعلق مشاركتها فى اتفاق التبادل الحر للاتحاد الأفريقى

الأحد، 18 مارس 2018 05:53 م
نيجيريا تعلق مشاركتها فى اتفاق التبادل الحر للاتحاد الأفريقى رئيس نيجيريا محمد بخارى





(أ ف ب)
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أعلن رئيس نيجيريا محمد بخارى فى بيان أنه لن يتوجه إلى العاصمة الرواندية كيجالى حيث ستعقد خلال الأسبوع الجارى قمة استثنائية للاتحاد الإفريقى لتوقيع اتفاقية التبادل الحر القارية.

وشكل إعلان بخارى الذى كان يفترض أن يتوجه إلى كيجالى الاثنين، لتوقيع الاتفاقية وحضور افتتاح القمة الأربعاء، إلغاء رحلته مفاجأة.

وقالت الرئاسة فى بيان نشر الأحد إن "الرئيس لن يسافر إلى كيجالى لهذا الحدث لأن بعض المساهمين النيجيريين قالوا إنه لم تتم مشاورتهم"، وأضاف أن هؤلاء "لديهم تحفظات عن شروط المعاهدة".

وأوضح النص أن "قرار الرئيس يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت للمشاورات".

وكانت واحدة من أكبر النقابات "مؤتمر العمل النيجيرى" عبرت عن مخاوفها من عواقب فتح السوق فى البلاد وطلبت مشاركة أكبر فى المفاوضات.

 


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