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الأحد، 18 مارس 2018 08:47 م
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ننشر صور عمليات الفرز فى الانتخابات الرئاسية الروسية بموسكو

الأحد، 18 مارس 2018 08:44 م
ننشر صور عمليات الفرز فى الانتخابات الرئاسية الروسية بموسكو فرز الانتخابات الروسية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد، إنتهاء عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية الروسية فى موسكو وفرز الأصوات.

وأسفرت النتائج الأولية للأصوات بعد عملية الفرز إعادة انتخاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لولاية رابعة بـ73,9 % من الأصوات، وفق استطلاعات لدى الخروج من مراكز الاقتراع أجراها معهد "فيتيسيوم" بعد اغلاق اخر هذه المراكز.

وحل مرشح الحزب الشيوعى بافيل غرودينين ثانيا بحصوله على 11,2% من الاصوات متقدما على القومى المتشدد فلاديمير جيرينوفسكى (6,7 %) والصحفية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (2,5 %). وبذلك، سيبقى بوتين رئيسا حتى عام 2024. 

فرز الأصوات بالانتخابات الروسية
فرز الأصوات بالانتخابات الروسية

 

جانب من عمليات فرز الأصوات
جانب من عمليات فرز الأصوات

 

إغلاق باب التصويت وفرز الأصوات
إغلاق باب التصويت وفرز الأصوات

 

جانب من عمليات الفرز داخل إحدى اللجان
جانب من عمليات الفرز داخل إحدى اللجان

 

لجنة انتخابيه روسيه
لجنة انتخابيه روسيه

 

الفرز داخل اللجان الانتخابية
الفرز داخل اللجان الانتخابية

 

جانب من الفرز داخل لجنة انتخابية
جانب من الفرز داخل لجنة انتخابية

 


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