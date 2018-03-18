ننشر أول صور لبدء عمليات التصويت فى انتخابات الرئاسة الروسية







رويترز

بدأ الناخبون فى روسيا، بالإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد بالتوقيت المحلى فى انتخابات رئاسية من المتوقع أن تعطى الرئيس فلاديمير بوتين فوزا كبيرا لا يمكن أن يشوهه سوى عدم إقبال أعداد كبيرة للمشاركة لأن النتيجة متوقعة بشكل كبير.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى الساعة 2000 بتوقيت جرينتش فى مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكى المطلة على المحيط الهادى فى الطرف الشرقى من روسيا وسيستمر التصويت فى شتى أنحاء روسيا حتى إغلاق مراكز الاقتراع فى منطقة كاليننجراد الواقعة فى أقصى غرب روسيا بعد ذلك باثنتين وعشرين ساعة.

وتعطى استطلاعات الرأى بوتين نحو 70 % من الأصوات أو ما يزيد نحو عشر مرات عن التأييد الذى يحظى به أقرب منافسيه. وبتولى بوتين فترة جديدة سيكون قد أمضى فى السلطة نحو 25 سنة ليصبح ثانى أطول زعماء الكرملين بقاء فى السلطة بعد جوزيف ستالين.



مواطن روسى يدلى بصوته



رجال البحرية الروسية يصطفون أمام اللجان للادلاء بأصواتهم



رجل يدلى بصوته فى الانتخابات



شخص يدلى بصوته فى الانتخابات الروسية