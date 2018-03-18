نقيب الأطباء: مهنة الطب تطرأ عليها العديد من التغييرات وشبابها يعانون







كتبت آية دعبس

أكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، أن النقابة تتمنى أن يتم تكريم كل الأطباء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الأطباء ومهنة الطب تطرأ عليهما العديد من التغييرات، خاصة ما يعانى منه شباب الأطباء من صعوبات أثناء قيامهم بعملهم، مشيرا إلى أن الأطباء دائما ما يسعون إلى إعطاء أفضل خدمة للمريض المصرى حتى أنهم يستغنون عن حياتهم الاجتماعية فى مقابل ذلك.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة، إن مهنة الطب تعتبر من أرقى المهن فى مصر، لافتا إلى أنه رغم الصعوبات التى يواجهها الأطباء إلا أن مهنة الطب لازالت تجذب العديد من طلاب الثانوية العامة.

وأوضح أن النقابة أرسلت العديد من المعايير للنقابات الفرعية لاختيار الأطباء الذى سيتم تكريمهم باحتفال اليوم وكنا نتمنى أن يتم تكريم كافة الأطباء.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام إن اختيار اليوم للاحتفال بيوم الطبيب المصرى يعود إلى إنشاء أول مدرسة للطب بابو زعبل عام 1827 اى اكثر منذ 200 عاما

وأوضح الأمين العام أن الأطباء هم الجنود المجهولين فالطبيب هو من يقوم بعلاج المريض ويسهر على راحته رغم عدم تمتعه بأجر عادل

من جانبها قالت الدكتورة نجوى الشافعى، مقرر لجنة الرواد وعضو مجلس النقابة بأنه هذا العام يتم لأول مرة تكريم الأمهات الطبيبات المثاليات.

وأوضحت أن لجنة الرواد هى لجنة جديدة هدفها رعاية الأطباء فوق الـ 60 وهذه اللجنة تسعى لتنوع نشاطها والتعاون مع جهات خارج النقابة.

وأشارت إلى أن اللجنة تسعى العام القادم إلى تكريم الأمهات الطبيبات على مستوى النقابات الفرعية بالمحافظات.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد، أن مصر هى من قامت بتعليم مهنة الطب للعالم، موضحة أنه وقت إنشاء مدرسة أبو زعبل كان لا يوجد أى مدرسة للطب فى الدول الأخرى.