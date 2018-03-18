نقابة المعلمين ببنى سويف تطلق حملة "انزل شارك" للحث على المشاركة بالانتخابات







بنى سويف : أيمن لطفى

أكد مصطفى الديب نقيب معلمى بنى سويف مساء اليوم، على إطلاق حملة بمدارس المحافظة ومراكزها السبع، بعنوان "انزل شارك.. كن إيجابيا"، لحث المعلمين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة أيام 26، 27، 28، من شهر مارس الجارى، لتسجيل أعلى معدلات المشاركة كرسالة إلى دول الغرب مفادها "أننا شعب يحب بلاده ويحرص على حقه الدستورى فى التصويت والإدلاء برأيه فى جميع الاستحقاقات".

جاء ذلك خلال رئاسته مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية للجان الفرعية بالمراكز السبع الإدارية للمحافظة والذى عقد بمقر نقابة ونادى المعلمين بمدينة بنى سويف، بحضور أحمد أبو ليلة أمين عام النقابة ورؤساء اللجان الفرعية، وتم مناقشة الحساب الختامى للنقابة خلال الشهور الماضية.

وأشار الديب خلال الاجتماع إلى أن المصريين فى الخارج أعطوا درسا فى الوطنية وإعلاء شأن المواطن المصرى بالخارج من خلال المشاركة بكثافة فى عملية الاقتراع لاختيار رئيس لمصر وحث الديب كافة طوائف الشعب المصرى ومن بينهم المعلمين -كقطاع عريض وأعداد كبيرة - بضرورة المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة ما يعبر عن قيمة الشعب المصرى وإيجابيته وتمسكه بحقه الدستورى واختيار رئيسه.