video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 08:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نقابة المعلمين ببنى سويف تطلق حملة "انزل شارك" للحث على المشاركة بالانتخابات

الأحد، 18 مارس 2018 08:21 م
نقابة المعلمين ببنى سويف تطلق حملة "انزل شارك" للحث على المشاركة بالانتخابات الجمعيه العموميه لمعلمى بنى سويف





بنى سويف : أيمن لطفى
إضافة تعليق

أكد مصطفى الديب نقيب معلمى بنى سويف مساء اليوم، على إطلاق حملة بمدارس المحافظة ومراكزها السبع، بعنوان "انزل شارك.. كن إيجابيا"، لحث المعلمين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة أيام 26، 27، 28، من شهر مارس الجارى، لتسجيل أعلى معدلات المشاركة كرسالة إلى دول الغرب مفادها "أننا شعب يحب بلاده ويحرص على حقه الدستورى فى التصويت والإدلاء برأيه فى جميع الاستحقاقات".

 جاء ذلك خلال رئاسته مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية للجان الفرعية بالمراكز السبع الإدارية للمحافظة والذى عقد بمقر نقابة ونادى المعلمين بمدينة بنى سويف، بحضور أحمد أبو ليلة أمين عام النقابة ورؤساء اللجان الفرعية، وتم مناقشة الحساب الختامى للنقابة خلال الشهور الماضية.

 وأشار الديب خلال الاجتماع إلى أن المصريين فى الخارج أعطوا درسا فى الوطنية وإعلاء شأن المواطن المصرى بالخارج من خلال المشاركة بكثافة فى عملية الاقتراع لاختيار رئيس لمصر وحث الديب كافة طوائف الشعب المصرى ومن بينهم المعلمين -كقطاع عريض وأعداد كبيرة - بضرورة المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة ما يعبر عن قيمة الشعب المصرى وإيجابيته وتمسكه بحقه الدستورى واختيار رئيسه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كلية الآداب بجامعة بنى سويف تنظم مؤتمر "بأيدينا نوعيها" اليوم

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الانتخابات الرئاسيه




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة