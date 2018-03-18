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نقابة الصيادلة تقرر تأجيل الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا

الأحد، 18 مارس 2018 05:05 م
نقابة الصيادلة تقرر تأجيل الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا نقابة الصيادلة





كتبت آية دعبس
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أعلن مجلس النقابة العامة للصيادلة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، التى كان من المقرر لها الانعقاد غدا الإثنين، على أن يتم دراسة تحديد موعد آخر، لتعزيز مبادرات لم الشمل داخل النقابة.

وأضاف مجلس النقابة، فى بيان، أن تأجيل الجمعية العمومية يهدف للصالح العام، مؤكدا على أن ميزانيات النقابة التى كان من المقرر أن يتم مناقشتها، مطبوعة وموجودة بمقر النقابة، ومتاحة لكافة الصيادلة للاطلاع عليها.

وكان من المقرر، أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، غدا الإثنين، لمناقشة الجمعية العمومية العادية، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانيتى عامى 2015- و2016، وطرح تقرير الأمين العام للنقابة، وأمين الصندوق عن ميزانيتى عامى 2015، و2016، واعتماد ميزانيتى النقابة للعامين نفسهما، وما يستجد من أعمال.

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