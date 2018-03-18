نقابة الأطباء بالأقصر تنظم يوما علميا لأطباء النساء والتوليد حول علاج العقم







الأقصر – أحمد مرعى

نظمت النقابة الفرعية لأطباء محافظة الأقصر بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية اليوم العلمى لأطباء النساء والتوليد بالمحافظة، بعنوان "علاج العقم بين تنشيط المبيضين واستخدام المناظير".

وقال الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر، إن اليوم العلمى يهدف لتعريف الأطباء بكل جديد من أبحاث ودراسات فى التخصصات الطبية المختلفة، وتم تنظيم محاضرة اليوم العلمى فى تخصص النساء والتوليد، بمشاركة أكثر من 100 طبيب وطبيبة لمتابعة كل ما هو جديد لعلاج حالات العقم لدى السيدات والرجال.

وأقيم اليوم العلمى بحضور الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، وتضمن محاضرتين، الأولى بعنوان الجديد فى علاج العقم باستخدام تنشيط المببضين، ألقاها الدكتور مؤمن كامل أستاذ النساء والتوليد بطب أسيوط ، والمحاضرة الثانية كانت بعنوان استخدام المناظير فى علاج العقم، وألقاها الدكتور أيمن شعماس كلية طب قصر العينى.