video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المنطقتين الغربية والشمالية

الأحد، 18 مارس 2018 05:59 م
نائب محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المنطقتين الغربية والشمالية نائب محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

كرم اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، عددًا من الأمهات المثاليات، على مستوى أحياء المنطقتين، خلال الاحتفالية التى نظمت فى المركز العلمى للتكنولوجيا بحدائق القبة، بحضور رؤساء الأحياء.

 

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن الأم المصرية ضربت مثل أعلى فى التضحية والعطاء، ولابد من التعبير عن تقديرنا لها لدورها العظيم من أجل رفعه الوطن.

 

 
 
29343199_1503312219797613_1967456203411641473_n
 

29342660_1503312179797617_938905719370618058_n
 

 

29425576_1503312283130940_2028835527365944348_n

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. إهدار مياه الشرب فى وجود محافظ القاهرة (فيديو وصور)

القاهرة

اخبار القاهرة

الام المثالية

تكريم الام المثالية




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

آلاف الناخبين يتوافدون على مقر سفارة مصر بالكويت بعد انتهاء أعمالهم الرسمية

آلاف الناخبين يتوافدون على مقر سفارة مصر بالكويت بعد انتهاء أعمالهم الرسمية

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة