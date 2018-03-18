نائب محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المنطقتين الغربية والشمالية

كتب سيد الخلفاوى

كرم اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، عددًا من الأمهات المثاليات، على مستوى أحياء المنطقتين، خلال الاحتفالية التى نظمت فى المركز العلمى للتكنولوجيا بحدائق القبة، بحضور رؤساء الأحياء.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن الأم المصرية ضربت مثل أعلى فى التضحية والعطاء، ولابد من التعبير عن تقديرنا لها لدورها العظيم من أجل رفعه الوطن.